Рига, 3 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Включать неграждан в индекс самых привлекательных гражданств мира недопустимо, и противоречит всем нормам закона, заявил в интервью радио Baltkom председатель Русской общины Латвии Соколов, сообщает портал Vesti.lv.

Kenneth C. Upsall Граждане Латвии

По его мнению, включение неграждан в индекс гражданств мира, который был составлен швейцарской консалтинговой компанией The Henley & Partners, показывают абсолютную некомпетентность международных экспертов.

«Швейцария — это уважаемая страна. Люди, работающие в консалтинговой фирме, должны быть экспертами. Но о каком уровне данной компании мы можем говорить, если она ставит в один ряд неграждан и граждан любой страны? Конечно, это прокол данной фирмы, и если она будет продолжать давать такие консультации, то скоро обанкротится. Это не швейцарская компания, это стыдоба. Нужно понимать контекст, в котором преподносится та или иная информация. А (включение неграждан в индекс гражданств) — это просто нонсенс», — отметил Соколов.

Он подчеркнул, что неграждан нельзя включать в индекс гражданств, поскольку у них нет гражданства.

«Неграждане — это особая категория лиц, до этого неизвестная международной юриспруденции, особый вид. У них нет статуса гражданства, поскольку они не являются гражданами», — отметил Соколов.

Как стало известно ранее, в индексе самых привлекательных гражданств мира, составленном швейцарской консалтинговой фирмой The Henley & Partners, фигурируют также неграждане Латвии. Об этом свидетельствует информация на сайте компании. Согласно данным The Henley & Partners, неграждане в индексе самых привлекательных гражданств мира занимают 109-строчку рейтинга, и находятся рядом с гражданами Гвинеи-Бисау и Намибии.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. На данный момент в Латвии проживает более 260 000 неграждан, в Эстонии — 88 000. Почти все они являются этническими русскими.

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