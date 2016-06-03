Рига, 3 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, в латвийской эксклюзивной экономической зоне был зафиксирован разведывательный корабль Военно-морского флота РФ «Сообразительный», сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии, пишет портал Mixnews.lv.

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Отмечается, что корабль находился в 4,5 морских милях от территориальных вод Латвии.

Напомним, Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии в 2015 году более 270 раз.