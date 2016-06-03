Киев, 3 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая недавно была экстрадирована из России на Украину, матом охарактеризовала работу украинского парламента. Об этом сегодня, 3 июня, сообщают «Вести».

rada.gov.ua Украинская Рада

Савченко весьма грубо, но в то же время точно описала то, чем занимаются депутаты Верховной рады.

«…К примеру, голосование по поправкам. Я читаю, а там зло. А она рассказывает, что это такое благое добро. Мы ********* (обманываем) людей каждый день. Так дальше работать нельзя», — сказала депутат.

Напомним, Савченко стала депутатом Верховной рады от партии «Батькивщина», которой руководит Юлия Тимошенко, осенью 2014 года. В этот момент она уже находилась под следствием в России. Позже Савченко была признана виновной в убийстве двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Савченко дали 22 года тюрьмы.

После этого, 22 мая, Савченко была помилована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства сделал это по просьбе родственников погибших журналистов. 22 мая Савченко вернулась на Украину.

Она заняла депутатское кресло в Верховной раде и начался кошмар. Уголовница-депутат не стесняется в выражениях, никогда не слышала о политкорректности и вместе с тем ведет активную политическую деятельность.

Савченко инициировала законопроект, направленный против судебной реформы президента Петра Порошенко. Своих коллег-депутатов она называет не иначе как «лентяи-школьники», «собаки» и «шакалы», и это ещё самые мягкие выражения.

Чем все это закончится трудно предугадать.