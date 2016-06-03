Салехард, 3 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. На Ямале молодой полицейский незаконно «присвоил» себе звание «Ветеран труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

kr21.ru Удостоверение ветерана труда

Подложный документ 29-летний полицейский предоставил среди прочих в департамент социальной защиты населения автономного округа. А именно справку, содержащую ложные сведения о наличии у него необходимого для звания «Ветеран труда» стажа службы в органах внутренних дел. По результатам рассмотрения указанных документов в ноябре 2014 года ему было звание присвоено.

Следователи СКР допросили 17 свидетелей, провели очные ставки, почерковедческую и прочие экспертизы. Красноселькупским районным судом вынесен приговор по уголовному делу по обвинению помощника начальника ОМВД России по Красноселькупскому району Дениса Пашкова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Суд назначил Пашкову наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, органах местного самоуправления на срок два года.

Комиссией департамента социальной защиты населения автономного округа решение о присвоении Пашкову звания «Ветеран труда» признано недействительным.