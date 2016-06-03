Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Реконструкция Михайловского дворца будет проходить по новому проекту, предусматривающему перекрытие лишь одного двора-колодца. Этот проект находится в стадии разработки и еще не прошел необходимые согласования. Об этом сегодня, 3 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного Русского музея, комментируя информацию о том, что прокуратура Санкт-Петербурга нашла нарушения закона при согласовании проекта работ по перекрытию внутренних дворов Михайловского дворца.

Карл Беггров. Михайловский дворец. 1832

В частности, как отметили ранее в городской прокуратуре, Михайловский дворец исключен из утвержденного правительством РФ перечня отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России. А потому участие ведомства Владимира Мединского в процедуре согласования незаконно.

«Минкультуры согласовало старый проект с перекрытием двух дворов, от которого мы отказались, — пояснили возникшую правовую коллизию в пресс-службе Русского музея. — Сейчас он вообще не рассматривается. Согласно новому проекту, предусмотрено перекрытие только одного двора. Этот проект еще находится в стадии разработки. Ожидается, что только в декабре проект будет готов к согласованию во всех инстанциях — Госэкспертизе, историко-культурной экспертизе и т.д.».

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Новый проект перекрытия двора должны будут согласовать в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) правительства Санкт-Петербурга, а не в Министерстве культуры РФ.

17 октября 2015 года правительство РФ передало полномочия по охране здания Михайловского дворца от Минкультуры петербургскому КГИОП.