Ростов-на-Дону, 3 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Полиция Ростовской области задержала троих мужчин, подозреваемых в избиении инспекторов ДПС. У сотрудников управления ГИБДД диагностирована черепно-мозговая травма и выбиты зубы. Как проинформировали ИА REGNUM 3 июня, поиски остальных участников нападения на полицейских продолжаются.

Keith Allison Задержание

Инцидент произошёл около 23:00 1 июня на проспекте Стачки в областном центре. Сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль, за рулём которого находился 28-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Но на предложение пройти медицинское освидетельствование водитель не согласился и попытался скрыться. За это время к месту подъехало два автомобиля с родственниками и знакомыми водителя, которые принялись избивать сотрудников дорожной полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч.2 ст. 318 УК РФ). Личности скрывшихся подозреваемых устанавливаются, все детали ЧП выясняются. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в январе текущего года в донском регионе был осужден Евгений Андросов, с кулаками напавший на полицейских. Станичник находился под действием наркотиков. За применение силы в отношении трёх полицейских дебошир наказан на 1,5 года колонии.