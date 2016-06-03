Москва, 3 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Причин реального снижения размера пенсий в России в 2016 году несколько, заявила доцент кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM снижение размера пенсий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Во-первых, страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 года были увеличены всего на 4%, а не на фактический (около 7% согласно данным Росстата) индекс потребительских цен. Индексация проведена в рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2015 №385-ФЗ, отменяющего на 2016 год положение о необходимости индексации пенсий по величине ИПЦ. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13 тысяч 132 рубля.

Во-вторых, начиная с 2016 года, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Учитывая численность работающих пенсионеров в России в 2016 году (14,2 млн человек, то есть примерно 32,4% от их общего количества), снижение размера пенсий у них неизбежно», — пояснила Финогенова.

«Реальный размер пенсий в 2016 году в сравнении год к году продолжит свое падение до проведения следующей индексации. Тем не менее, в сравнении месяц к месяцу могут быть незначительные улучшения, вызванные макроэкономической ситуацией (например, отрицательной величиной инфляции в июле-августе). Кроме того, возможно, что улучшения будут также связаны с повторной осенней индексацией пенсий неработающим пенсионерам», — считает эксперт.

Читайте также: Реальный размер пенсии в России сократился на 4,3% — Росстат