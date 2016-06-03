Иркутск, 3 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство», в отношении двоих подозреваемых в нападении на бригаду скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР.

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Суд Иркутска избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 июня на улице Ушаковская Иркутска молодые люди в ходе дорожного конфликта с участием автомобиля скорой помощи избили врача и санитара. После этого подозреваемые скрылись, однако в кратчайшие сроки были задержаны сотрудниками полиции, один из парней добровольно явился в отдел МВД и дал показания.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Молодые люди заняли активную позицию защиты и выдвигают свою версию произошедшего. Следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.