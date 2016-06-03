Вашингтон, 3 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Американские бомбардировщики B-52, которые были задействованы в операции «Союзная сила» против Югославии во время войны в Косово, будут участвовать в учениях Североатлантического альянса рядом с границей Российской Федерации (РФ) в Прибалтике. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщают британские авиационные сайты.

Межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Boeing B-52 Stratofortress

По предварительным данным, воздушные суда с бортовыми номерами 60−0037 и 60−0044 примерно 17 лет назад были переброшены на авиабазу «Фэрфорд» в Великобритании.

Оттуда бомбардировщики B-52 производили боевые вылеты, нанося авиаудары по целям в современных Сербии и Черногории.

Напомним, учения Североатлантического альянса в Прибалтике пройдут с 3 по 19 июня.