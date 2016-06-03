Сантандер, Испания, 3 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Полиция испанской провинции Кантабрия прочесывает горную местность близ заповедника Cabarceno, из которого, возможно, сбежал один из проживающих там медведей, сообщает Associated Press.

Ajan Бурый медведь

Опасное животное за пределами парка заметили местные жители.

Как отметил официальный представитель регионального правительства, который пожелал остаться неназванным, власти не обнаружили в районе следов того, что медведь мог сбежать.

Он добавил, что в заповеднике, который занимает площадь в 35 гектар, проживает до 80 медведей.