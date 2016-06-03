Москва, 3 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Власти Москвы реализовали на электронных аукционах право торговли в 58 киосках, сообщается на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике. По итогам торговой сессии, 18 компаний получили право торговли в городских киосках.

gkorpus.org/ Киоск

В ведомстве отметили рост конкуренции среди предпринимателей. Так, на один лот претендовали в среднем по девять участников. «Этот показатель более чем вдвое превышает результаты предыдущих торгов», — пояснили в пресс-службе.

Среднее превышение стартовых цен составило 315%. Очередной аукцион по нестационарным торговым объектам запланирован департаментом на 9 июня 2016 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2016 года в Москве возле нескольких станций метро начался масштабный снос торговых помещений, которые в мэрии еще в 2015 году признали самостроем: под снос попали 97 объектов. Взамен город предоставляет предпринимателям полностью оборудованные павильоны. «Торговые павильоны будут расставлять город в едином архитектурном облике. Количество торговых павильонов будет увеличено приблизительно на 10%. Срок действия новых договоров с владельцами объектов будет увеличен с трех до пяти лет», — заявил руководитель городского имущества Владимир Ефимов.

В свою очередь, владельцы торговых павильонов, попавших под снос, обратились в суд, но их жалобы были отклонены.

Отметим, 3 июня к правительству Москвы подали иск почти на 2 млрд рублей за снос объектов у станции метро Южная. Площадь снесенного здания, в котором размещался офис одного из столичных банков, составлял 1,5 тысячи кв. м. Адвокат компании утверждает, что что здание было построено законно.