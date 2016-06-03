Афины , 3 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Почти 350 мигрантов из 700 человек, находившихся на затонувшей 3 июня лодке, удалось спасти на данный момент, заявили в береговой охране Греции. Об этом сообщает Figaro.

Heather Cuthill Затонувшая лодка

Как отметили греческие моряки, к полудню было спасено 340 человек, гражданство которых не указывается.

По словам официального представителя береговой охраны страны Никоса Лагкадианова, они отправлялись с африканского побережья.

Напомним, ранее 3 июня Международная организация по миграции сообщила, что на лодке, затонувшей в Эгейском море поблизости от греческого острова Крит, находилось около 700 человек, направляющихся из Африки в ЕС.