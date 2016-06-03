Москва, 3 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Метеорологи предупреждают москвичей о возможных неблагоприятных погодных условиях в предстоящую субботу. Из-за сильных дождей столице присвоен «оранжевый» уровень опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

По данным синоптиков, днем 4 июня в Московском регионе местами возможен сильный дождь и гроза, днем облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью в Москве составит от +11 до +13, днем поднимется до +20…+22 градусов.

Ветер днем — западной четверти 5−10 м/с, местами с порывами до 13−18 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

«Оранжевый» уровень соответствует опасной погоде, когда есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.