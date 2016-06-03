Берн, 3 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Сотрудники полиции провели обыск в главном офисе Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе, в ходе которого изъяли электронную базу данных и документы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генеральную прокуратуру Швейцарии.

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По предварительным данным, обыск в футбольной организации прошел в рамках расследования коррупционного скандала.

Прокуратура Швейцарии не дает дальнейших комментариев.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о расследовании в отношении недавно избранного президента организации Джанни Инфантино.

«Никаких официальных расследований в отношении Джанни Инфантино не проводится», — цитирует телеканал слова одного из представителей Комитета по этике ФИФА.

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