Калуга, 3 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Воспитанницы детского приюта «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре города Малоярославец Калужской области, в греческом культурном центре «Анна и Мария Калута» приняли участие в церемонии открытия Дней духовной культуры России в Греции.

Фото Калужской епархии Выступление воспитанниц детского приюта «Отрада» в греческом культурном центре.

Как сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, одаренные девочки исполнили классические хоровые произведения, русские народные песни и литургические песнопения, станцевали русские и греческие фольклорные танцы.

Зрителей потрясли не только чистые голоса, мастерство и высокий уровень техники исполнения, но и великолепные костюмы, ярко представившие узоры и виды росписи русского народного творчества.

В рамках церемонии открытия Дней духовной культуры состоялось открытие выставки детских рисунков «Душа России», на которой представлены лучшие работы учащихся российских художественных школ. После открытия выставка будет перевезена и размещена в Российском центре науки и культуры, где будет экспонироваться с 23 мая.

Концерт организован Министерством культуры России при поддержке Департамента международных связей мэрии города Афины.