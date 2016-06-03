Москва, 3 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога физлиц и юрлиц, которые используют автомобили с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня. Документ был внесен правительством РФ.

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Законопроект предполагает, что сумма налога, исчисленная организациями по итогам налогового периода на транспортное средство (ТС), имеющее разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уменьшается на сумму платы по системе «Платон» в этом налоговом периоде.

Физлица также будут освобождены от уплаты налога. Речь идет о владельцах ТС, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в системе взимания платы «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.

Предусматривается, что норма будет применяться для юрлиц с 1 января 2016 года, для физлиц — с 1 января 2015 года. Предполагается, что льготы по транспортному налогу будут действовать до 1 января 2019 года.

Как отмечает правительство РФ, реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам бюджетов регионов по транспортному налогу в объеме 8,7 млрд рублей. По замыслу правительства, они будут компенсированы за счет средств, зачисляемых в Федеральный дорожный фонд от сбора платы системой «Платон».

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 8 июня.