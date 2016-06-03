Москва, 3 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В РФ приняли решение смягчить продуктовое эмбарго, разрешив импорт мяса птицы, говядины и овощей, если они используются для производства детского питания — пюре, смесей и напитков. Продукты можно будет ввозить в Россию только в случае подтверждения их целевого назначения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Апполинарий Васнецов. Новгородский торг. 1909

«В целях стимулирования внутреннего производства детского питания постановление правительства от 27 мая 2016 года предусматривает исключение из-под действия эмбарго сырья, предназначенного только для производства детского питания», — пояснили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

В настоящее время Минсельхозу поручено разработать соответствующий механизм, согласно которому ведомство будет определять разрешенный объем ввоза сырья с учетом потребностей местных производителей как самого детского питания, так и сырья для него, а также с учетом импорта из стран, не попавших под эмбарго.

Напомним, что до этого премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил приготовить предложения по продлению контрсанкций до 2017 года, как только появились известия о планах стран G7 продлить санкции в отношении России. Однако смягчать продовольственное эмбарго российское правительство вынуждено отнюдь не в первый раз.

Почти сразу после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года было решено отменить запрет на мальков атлантического лосося. В июне 2015 года правительство пошло дальше, выведя из-под действия контрсанкций мидии и молодь мидий, молодь устриц и мальки форели, причем это было сделано в ответ на просьбу российских производителей.

«Мы нацелены на развитие аквакультуры, а генетических ресурсов для воспроизводства рыбопродукции практически нет», — приводила «Российская газета» слова официального представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко.

Ослабление эмбарго предсказуемо послужило поводом для некоторых покритиковать политику импортозамещения, обвинив ее в полной неэффективности.

«И трех дней не прошло после того, как Д.А.Медведев, потрясая кулачком, продлил действие «продовольственных антисанкций» на полтора года, а сегодня выяснилось, что он их, оказывается, ослабил: снял запрет с мяса, рыбы и овощей, если они предназначены для производства детского питания. А что, отечественная продукция настолько плоха, что не годится для детского питания? Правильно: все лучшее — детям», — прокомментировал новость блогер Андрей Мальгин.

Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Гудков отметил, что правительство фактически признало, что «в России нет мяса крупного рогатого скота, мяса птицы и субпродуктов птицы, овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных и овощей сушеных, предназначенных для выработки детского питания».

«В общем-то, и с обычными продуктами, которые не для детского питания, у нас немного швах, но тут, видимо, совсем кранты», — добавил он.

Впрочем, сами российские производители с такой трактовкой правительственного решения совершенно не согласны, однако и в их среде новость вызвала определенное негодование. Так, руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что решение было принято без какого-либо согласования с отраслевым сообществом.

«Я разочарован, потому что российская говядина и птица (птица вообще у нас одна из самых дешевых в мире) вполне годится для производства детского питания», — заявил Юшин радиостанции «Говорит Москва», выразив озабоченность потенциальными коррупционными рисками, которое влечет распоряжение правительства.

Беспокойство по поводу потенциальной отмены проводольственного эмбарго полностью или частично вообще периодически проявляют представители сельскохозяйственного сектора. В этой связи нелишним будет вспомнить, как 14 апреля в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным один из фермеров Воронежской области выразил серьезную обеспокоенность, пояснив, что в случае возвращения на отечественный рынок импортных продуктов российские производители могут столкнуться с проблемой погашения кредитов.

Между тем, глава министерства сельского хозяйства Александр Ткачев какого-либо пессимизма как по поводу как отмены эмбарго, так и его продления, совершенно не разделяет. Не так давно министр уверенно заявил, что Россия сможет обойтись без зарубежной сельскохозяйственной продукции даже после отмены запретов на западные товары. «Даже если эмбарго отменят, их продукция нам не нужна», — отметил Ткачев, выступая на коллегии ведомства 26 мая.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM эксперт молочного рынка, генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова, разделять оптимизм министра по поводу продовольственной самообеспеченности России, по крайней мере на данном этапе, было бы весьма преждевременно, что наглядно видно по текущей ситуации на рынке молочной продукции:

«Если говорить о российской молочной индустрии, на котором европейские производители последние 20 лет занимали устойчивые позиции, здесь до сих пор существует ряд продуктов, заместить которые у России нет возможности. В первую очередь, это касается популярных продуктов, защищенных по месту происхождения, таких как сыры рокфор или фета. Также существует ряд сыров с многолетней историей — камамбер, пармезан, горгонзола, стилтон и т.д., которые исторически ассоциируются со странами производства и спрос на них логически вытекает из туристической активности россиян».

Кроме того, многие ниши в России до сих пор остаются неосвоенными для массового производства, подчеркнула эксперт. Это касается сливок для HoReCa, твердых сыров и сыров с благородной плесенью. «В этих сегментах сейчас работают лишь немногие производители и фермеры, а выпускаемый ими объем не может насытить даже существующий спрос», — указала она.

«Что касается продуктов массового спроса, таких как популярные до эмбарго сыры Тильзитер или Маасдам — здесь российские производители также пока не могут значительно увеличить производство и полностью заместить выбывшие объемы из-за недостатка сыропригодного молока-сырья», — продолжила Петрова.

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Комментируя вопрос о том, насколько положение российского производителя укрепилось в связи с изменениями предпочтений потребителей, эксперт отметила, что сейчас российский молочный рынок находится, с одной стороны, в ситуации ограниченного предложения, а с другой — в ситуации сокращения спроса. «На фоне сложной экономической ситуации и падения реальных доходов, спрос на многие молочные продукты значительно снизился. Например, потребление сыра сейчас находится на уровне 2004 года. Но как только экономика начнет восстанавливаться, будет увеличиваться потребность в массовых, качественных и дешевых молочных продуктах. Спрос же на премиальные продукты достаточно стабилен и в случае отмены санкций у европейских производителей достаточно хорошие перспективы вернуть своих потребителей», — пояснила Петрова.

«В целом, в случае отмены продуктового эмбарго, российские производители и фермеры встретят довольно жесткую конкуренцию со стороны европейских коллег. В настоящее время мировые цены на молоко-сырье крайне низкие и европейские производители смогут поставлять молочные продукты в Россию по ценам, сопоставимым с российскими. И здесь многое будет зависеть от объемов и стоимости молока-сырья в России — в настоящий момент наблюдается сокращение производства, а цены на него значительно выше среднемировых», — подытожила эксперт.

Напомним, что ограничение на ввоз продовольствия было введено в августе 2014 года. В июне прошлого года его продлили еще на год. Под запрет на данный момент попадает продукция из США и ЕС, а также ряда других стран, таких как Канада, Австралия, Норвегия, Исландия, Украина. В конце мая министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия смягчит режим контрсанкций только в том случае и в той же мере, если Евросоюз, в свою очередь, также изменит режим санкций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что благодаря длительным санкциям бизнес получил «дальний горизонт планирования инвестиций, о чем неоднократно просили аграрные компании». Ранее Bloomberg опубликовал данные, согласно которым, вклад аграрного сектора в ВВП России достиг 4,4% — это самый большой показатель с 2003 года.

3 июня министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что по итогам 2015 года Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия более чем на 16 млрд долларов США, что в 5 раз больше, чем 10 лет назад. При этом ведомство ставит задачу достичь к 2020 году «100%-ого уровня самообеспеченности по таким видам продовольствия как молоко, мясо и овощи», подчеркнул министр.

По данным ведомства, для решения таких задач потребуется увеличить к 2020 году производство молока на 7 млн тонн, выйдя на уровень производства в 38 млн тонн, и нарастить объемы мяса на 500 тыс. тонн, достигнув 10 млн тонн продукции.

Заметным «побочным эффектом» от продовольственного эмбарго стало значительное ослабление конкуренции, повлекшее падение качества продукции на российском рынке. Так, производители стали злоупотреблять использованием пальмового масла.