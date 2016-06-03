Душанбе, 3 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь на сумму около $10 млн оказали по линии МЧС Таджикистану государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности с 2015 года по май 2016, сообщил сегодня, 3 июня, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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После паводков, произошедших в Таджикистане в 2015 — 2016 годах, которые нанесли большой ущерб местной инфраструктуре и разрушили сотни домов, Министерство иностранных дел Таджикистана обращалось за помощью к диппредставительствам и международным организациям, аккредитованным в стране. В том числе, руководство государства обратилось с просьбой об оказании помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий к генеральному секретарю ОДКБ.

По словам Зайнетдинова, государства — члены организации «с особой чуткостью и вниманием» восприняли обращение и неоднократно оказывали гуманитарную помощь Таджикистану.

«Всего в Республику Таджикистан было поставлено шесть двадцатитонных грузовых самосвалов марки «МАЗ», 3355 тонн продуктов питания, 1190 тонн строительных материалов, ГСМ, вещевого имущества и других материальных ценностей, общей стоимостью около $10 млн», — сообщил пресс-секретарь ОДКБ.

Напомним, во второй половине июля 2015 года в Таджикистане сошли сели и оползни, из-за которых сотни людей остались без жилья, восемь человек погибли. Наибольшие разрушения произошли в Шунганском, Рушанском, Ванчском и Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области и в Раштском районе.

Кроме того, разрушительные селевые потоки в ряде районов страны сошли 9 и 12 мая 2016 года. В результате был нанесен ущерб 1146 домам в районе Рудаки, железнодорожному мосту через рек Элок, была размыта автодорога, соединяющая ГБАО с центральной частью Таджикистана, эвакуировано более полутора тысяч человек, сообщается о троих погибших.