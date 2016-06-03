Москва, 3 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. 6 июня 2016 года в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол, посвященный обсуждению доклада главного геолога «Росгеоэкспертизы», доктора геолого-минералогических наук Владимира Полеванова о фантастических экономических и социальных результатах, достигнутых Китаем за последние пять лет.

gazprom.ru Российско-европейский газопровод

Доклад под названием «Китай осваивает мир» был впервые сделан 25 апреля 2016 года на заседании рабочей подгруппы «Россия — Китай» президентского экономического совета под руководством советника Президента Сергея Глазьева и вызвал большой интерес не только среди российских специалистов, но и в самом Китае. За месяц доклад превратился в книгу, которая только что вышла из печати в Москве, а в ближайшее время в Китае будет издан ее перевод.

Еще несколько лет назад Китай считали мировой фабрикой с бесконечными резервами дешевой и квалифицированной рабочей силы, а сегодня Китай уже обогнал нас по средней зарплате на 30−40%. За три года Китай, стартовав с нуля, стал мировым лидером по добыче сланцевого газа и по плану в начале 20-х годов выходит на полное самообеспечение газом на базе собственных месторождений.

Нефть и газ перестали быть дефицитным и невозобновимым ресурсом.

Это поняли, похоже, не только западные аналитики, но и наши топливные олигархи, которые практически перестали вкладывать деньги в геологическую разведку и доедают остатки советских разведанных запасов. Для того, чтобы предотвратить возможность традиционного экономического развития во всем мире на основе бездефицитной углеводородной энергетики был разработан Киотский протокол и Парижское климатическое соглашение, планируется введение общемирового углеродного налога. Китай не обращает внимание эти интриги, не берет на себя, в отличие от России, обязательств по сокращению абсолютных выбросов парниковых газов. При этом и по уровню развития солнечной и ветровой энергетики Китай уже в пятерке мировых лидеров.

В чем наша стратегия в отношениях с Китаем? На чем ее строить? Чем мы можем быть интересны экономическому, а в недалеком будущем технологическому и политическому мировому лидеру. Контрабандным лесом, бесплатной электроэнергией сибирских ГЭС, водой Байкала (который уже надо спасать от гидротехнических планов Монголии), чистой сельскохозяйственной продукцией для китайского среднего класса?

Об этом рассуждают:

Владимир Полеванов, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, главный геолог «Росгеолэкспертизы», председатель попечительского совета Фонда интеграционного развития АТР.

Владимир Павленко, доктор политических наук, действительный член Академии геополитических проблем;

Анатолий Отырба, экономист, публицист, директор фонда интеграционного развития АТР

Андрей Кобяков, экономист, публицист. Председатель правления «Института динамического консерватизма».

Дмитрий Голубовский, экономист, публицист.

Виктория Павленко, стажер Пекинского университета.

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