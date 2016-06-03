Бишкек, 3 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии предлагают отменить обязательный экзамен на знание киргизского языка для кандидатов в президенты. Концепцию соответствующего законопроекта представил депутат Мирлан Жеенчороев сегодня, 3 июня, выступая на заседании фракции «Республика — Ата Журт».

Франсиско Гойя. Читающие мужчины (фрагмент). 1823

Жеенчороев подчеркнул, что Конституция Киргизии гарантирует каждому гражданину страны право избирать и быть избранным. «Институт госэкзамена был превращен в инструмент политической борьбы, когда конституционное право определяли 7 — 10 человек, состоящих в составе Комиссии по языку. Эти люди определяли, участвовать человеку в выборном процессе или нет. Народ, электорат сам должен для себя определить своего кандидата», — подчеркнул он.

Между тем, как отмечает ИА «24.kg», большинство присутствовавших на заседании депутатов не согласилось с мнением депутата, поскольку, как считают парламентарии, кандидат на должность президента обязан свободно владеть государственным языком.

Аналогичную точку зрения по данному вопросу озвучила политолог Айнура Арзыматова. «Дело в том, что многие претенденты на должность президента не знают государственного языка. Хотя, по идее, такие люди априори должны знать язык. То есть вопрос знает или нет — даже подниматься не должен. Но, так как пока есть случаи, что кто-то может не знать киргизский язык, экзамен оставить надо», — сказала она.

Зампредседателя ЦИК Киргизии Гульнара Джурабаева также высказалась против принятия подобных законодательных актов, добавив при этом, что кое-какие изменения в избирательное законодательство Киргизии все же необходимо внести. «Почему экзамен должен проходить публично? Мне кажется, нужно прописать некие общие правила. К примеру, мы можем тестировать кандидатов и выдавать сертификаты. Но это также чревато тем, что такие сертификаты можно получить коррупционным путем. Вопрос в том, что выдача документа не контролируется должным образом», — резюмировала представитель Центризбиркома.

Отметим, что ранее ряд политиков и госчиновников неоднократно заявляли о том, что все граждане Киргизии обязаны знать киргизский язык. Для продвижения этой идеи они предлагали: ввести штрафы за незнание госязыка, лишить русский язык официального статуса, отправлять в армию или сельскую местность граждан, не владеющих киргизским языком или плохо его знающих.