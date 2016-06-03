Москва, 3 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что прошедший накануне, 2 июня, саммит Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) не станет существенным фактором в вопросе нефтяных цен. Всерьёз никто не ожидает результата от этой встречи ОПЕК. Об этом Дворкович сообщил журналистам сегодня, 3 июня.

David Foster Добыча нефти в Кувейте в 1950-х годах

«Я считаю, что поскольку этих договоренностей никто всерьез не ожидает, то и давления не оказывает», — сказа вице-премьер. Дворкович отметил, что проблемы возникают в случае каких-то ожиданий, которые потом не сбываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, в Вене завершился очередной саммит ОПЕК. Страны не сумели договориться о мерах регулирования объема поставок сырой нефти и цен.