Париж, 3 июня, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Новая программа сотрудничества на 2016−2018 годы была подписана в столице Франции градоначальниками Москвы и Парижа. Сергей Собянин встретился с Анн Идальго в рамках визита московской делегации в Париж, где начались Дни Москвы, сообщает 3 июня портал мэрии столицы.

Париж

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, соглашение о сотрудничестве нацелено, в основном, на укрепление экономических связей, ведь Франция является одним из наиболее активных торговых партнеров России.

Власти Парижа и Москвы намерены взаимодействовать в сфере развития транспорта и инфраструктуры города, а также образования. Так, мэр Москвы пригласил делегацию парижских школьников на московскую олимпиаду. А Московский университет управления при правительстве Москвы будет участвовать в большой конференции представителей вузов, которая состоится в Ницце.

«Будет объявлено о создании российско-французского университета, что позволит нам значительно активизировать сотрудничество не только в области школьного, но и в том числе в сфере студенческого обмена», — отметил Черёмин.