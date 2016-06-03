Грозный, 3 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Чечне два местных жителя обстреляли пост ДПС. При задержании оба нападавших получили ранения.

Keith Allison Задержание

«Задержанными являются жители Чечни Юсуп Чугаев и Асламбек Берсанукаев. При задержании один из них ранен в ногу, другой получил травму головы. В настоящее время оба находятся под охраной в больнице Грозного», — приводит слова источника в силовых структурах Чечни «Кавказский узел».

Инцидент произошел в ночь на 3 июня на федеральной трассе «Кавказ». Сотрудники полиции предприняли попытку проверить документы и досмотреть автомобиль, однако находящиеся в автомобиле открыли по силовикам стрельбу.

У задержанных изъяты автомат Калашникова и боеприпасы к нему, а также подствольный гранатомет с пятью зарядами. В настоящее время ведется проверка на причастность злоумышленников к незаконным вооруженным формированиям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Чечне был подорван КПП, расположенный у автодороги «Грозный-Алхан-Кала». Два местных жителя Шамиль Джанаралиев и Ахмет Иналов подошли к посту и заявили, что идут искать скот. В этот момент один из злоумышленников привел в действие взрывное устройство и прогремел взрыв. Другой в это время бросил ручную гранату и был уничтожен сотрудниками полиции. В результате взрыва ранены шесть полицейских из сводного отряда полиции МВД по Башкирии.

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