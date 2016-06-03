Москва, 3 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной обсуждению предложенного Кудриным «снятия геополитического напряжения» с Западом, заявил, что диалогом Кудрина с президентом РФ прозападная часть российской элиты проявила прямое недовольство политикой Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, эта элита сказала главе государства, что надо сдавать позиции. «Но мы все понимаем, о каком компромиссе идет речь: Крым и Донбасс. Все понятно», — считает Шахназаров.

Суть этого конфликта очевидна, и он начинает выходить наружу. «И в этом смысле очень интересно дальнейшее его развитие. Потому что Путин, конечно, зарекомендовал себя как человек решительный, способный на решительные действия», — пояснил режиссер, добавив, что президент РФ еще и мастер баланса.

Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.

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Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».

По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».