Шахназаров: В лице Кудрина элита проявила недовольство политикой Путина
Москва, 3 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной обсуждению предложенного Кудриным «снятия геополитического напряжения» с Западом, заявил, что диалогом Кудрина с президентом РФ прозападная часть российской элиты проявила прямое недовольство политикой Владимира Путина.
По его словам, эта элита сказала главе государства, что надо сдавать позиции. «Но мы все понимаем, о каком компромиссе идет речь: Крым и Донбасс. Все понятно», — считает Шахназаров.
Суть этого конфликта очевидна, и он начинает выходить наружу. «И в этом смысле очень интересно дальнейшее его развитие. Потому что Путин, конечно, зарекомендовал себя как человек решительный, способный на решительные действия», — пояснил режиссер, добавив, что президент РФ еще и мастер баланса.
Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.
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Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».
По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».