Москва, 3 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Москве продолжается строительство нового СИЗО-4 по адресу Вилюйская улица, вл. 4. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры, завершены строительные работы первой очереди объекта: специальный режимный блок 9, павильон для служебных собак, гараж и продовольственный склад.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В пресс-службе уточнили, что общая площадь построенных зданий составляет порядка 11 тысяч кв. м. «Во вторую очередь планируется построить общежитие гостиничного типа для временного проживания сотрудников ФСИН, и в третью очередь — медчасть», — отметили в ведомстве.

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект нового СИЗО соответствует всем требованиям функционирования режимного объекта и в то же время отличается современными архитектурными решениями. «Это очень удачный пример, когда технические ограничения, связанные с функционированием объекта, нашли адекватные архитектурные решения» — подчеркнул архитектор.

Напомним, проект СИЗО-4 разработан ЗАО ПСК «ИнвестСтройПроект». Согласно проекту, фасады зданий следственного изолятора будут выполнены из лицевого кирпича темного и светлого оттенков с вставками зеленого цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры РФ, в СИЗО УФСИН России по городу Москве содержалось на 46% больше людей, чем предусматривает их возможный лимит.