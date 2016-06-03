Великий Новгород, 3 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Задержание по подозрению в распространении порнороликов с несовершеннолетними вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева для мэра города Юрия Бобрышева было «неожиданно и очень неприятно». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом мэр сказал сегодня, 3 июня, на пресс-конференции в Великом Новгороде.

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«Он зарплату не будет получать, но числиться в должности будет, я по-другому не имею права», — также сообщил Бобрышев, отметив, что может взять на период отсутствия Фадеева, если срок его задержания затянется, и другого человека. Пока вопросы, которые курировал арестованный чиновник, переданы в ведение другого заместителя Бобрышева — Алексея Афанасьева.

Юрий Бобрышев сообщил журналистам, что положительные рекомендации Фадееву при принятии того на работу в городскую администрацию давал ему глава Маловишерского района Николай Маслов (до работы в мэрии Великого Новгорода Фадеев был мэром Малой Вишеры — прим. ИА REGNUM). «Я посоветовался с Масловым, руководителем района, и он дал высочайшую оценку — как по деловым, так и по человеческим качествам. И я его [Фадеева] назначил заместителем», — сказал Юрий Бобрышев.

Мэр также высказался по поводу обвинений, предъявленных его заместителю. «Я сам не понаслышке знаю, что такое уголовные дела, это серьёзные вещи, и когда человека в чём-то сразу начинают обвинять до решения судов — это просто неправильно. Но если это правда, это, конечно, некрасиво», — сказал Бобрышев.

Отметим, что сегодня, 3 июня, прокуратура Новгородской области сообщила о том, что направила в региональный Роскомнадзор информацию о необходимости ограничения доступа к странице сайта, распространяющей порнографические видеоролики с несовершеннолетними. До сих пор эта интернет-страница «ВКонтакте» остаётся доступной для просмотра со всем своим содержимым.

Напомним, 26 мая 2016 года в отношении заместителя мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. В этот же день чиновник был задержан прямо на крыльце мэрии на глазах у официальной делегации из немецкого Билефельда — города-побратима Великого Новгорода и множества журналистов, так как через пять минут в мэрии начиналось заседание городской думы. Решением суда по ходатайству следствия Фадеев арестован на два месяца.