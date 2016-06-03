Москва, 3 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. По данным на 1 мая 2016 года, в следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по Московской области содержалось соответственно на 46% и 42% больше людей, чем предусматривает их возможный лимит, сообщает Генпрокуратура РФ.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Анализ сложившейся ситуации показывает, что переполнение следственных изоляторов связано с множеством факторов, зависящих от учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, правоохранительных и судебных органов, задействованных в уголовном процессе.

Установлено, что в деятельности органов предварительного расследования продолжают иметь место факты несоблюдения требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных и иных процессуальных действий.

Увеличение общей численности заключенных под стражу лиц при уменьшении количества вновь арестованных свидетельствует о затягивании сроков расследования и рассмотрения уголовных дел.

С начала 2016 года прокуроры г. Москвы и Московской области, реагируя на нарушения закона на стадии предварительного расследования, в органы следствия в порядке ст. 37 УПК РФ направили 276 требований.

Генпрокуратурой РФ выработан проект решения, направленный на принятие необходимых мер по соблюдению органами предварительного расследования и судебными органами норм уголовно-процессуального законодательства относительно осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок.

Кроме того, Минюсту России и ФСИН России указано о необходимости проработки мер, направленных на уменьшение переполнения следственных изоляторов и соблюдения конституционных прав содержащихся под стражей лиц.

Отметим, по данным Минюста и ФСИН России в московских регионах до 2018 года будут реконструированы на 800 мест действующие и построены новые следственные изоляторы на 2000 мест.