Сосновый Бор, Ленинградская область, 3 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Второй энергоблок Ленинградской атомной электростанции остановлен на плановый ремонт. Об этом сегодня, 3 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе электростанции.

atomic-energy.ru Ленинградская АЭС

Энергоблок №2 Ленинградской АЭС был выведен на плановый предупредительный ремонт 2 июня 2016 года в 23:30. Основная часть ремонтных работ будет связана с программой по восстановлению ресурсных характеристик реактора и контроля ее результатов.

Как уточнили в пресс-службе ЛАЭС, в настоящее время электростанция работает двумя энергоблоками и несет нагрузку 2070 МВт. Первый энергоблок станции находится на плановом текущем ремонте с 10 мая.

Читайте ранее: Первый энергоблок Ленинградской АЭС остановят на плановый ремонт

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений.

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока РБМК-1000 электрической мощностью 1000 МВт каждый. По проекту «АЭС-2006» с 2008 г. строятся два новых энергоблока типа ВВЭР-1200.