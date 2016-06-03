Ростов, Ярославская область, 3 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. 5 июня в Ростове Великом состоится большой концерт, посвященный празднованию Собора Ростово-Ярославских святых. В концерте примут участие академические хоровые коллективы Москвы, Ярославля, Ростова Великого и ведущие солисты Москонцерта и столичных мюзиклов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте культуры.

Спасо-Яковлевский монастырь. Ростов Великий

Как подчеркивают в ведомстве, этот праздник очень значим для прихожан и духовенства всей Ярославской области. В этом году он совпадает с 25-летием возрождения Спасо-Яковлевского Димитриевого монастыря.

Концерт в честь торжественной даты пройдет под стенами монастыря. 1-ое отделение станет частью фестиваля «Хоровой собор в Ростове Великом», который начнется накануне, 4 июня, в Ростовском Кремле. Участие в фестивале примут академические хоровые коллективы Москвы, Ярославля, Ростова Великого. Во 2-ом отделении выступят ведущие солисты Москонцерта и столичных мюзиклов «Ромео и Джульетта», «Граф Орлов», «Призрак оперы», «Кошки», «Граф Монте-Кристо», «Яр», известные артисты театра, кино и рок-музыканты, заслуженные деятели культуры и искусства.

Среди гостей праздника — артист балета, режиссер, продюсер, Заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель театра «Имперский Русский Балет» Гедиминас Таранда, актер Александр Наумов, поэт-песенник Александр Шаганов, актриса, режиссер, драматург, поэт Елена Скороходова, ведущие солисты «Театра оперетты» Андрей Белявский и Вадим Мичман, лидер группы «Манго-Манго» Андрей Гордеев, Владимир и Юрий Торсуевы, известные зрителю по фильму «Приключения Электроника» и многие другие. Все они приедут по приглашению настоятеля Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря отца Августина.