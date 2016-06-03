Калуга, 3 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. 17 представителей Дании, Канады, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Великобритании и США, а также российская делегация под руководством Росгидромета приняли участие в заседании глав делегаций программы Арктического мониторинга и оценки Арктического совета, которое состоялось в Обнинске Калужской области.

Фото пресс-службы НПО «Тайфун» Участники совещания климатологов

Как сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в обнинском НПО «Тайфун», на базе которого прошла встреча климатологов, на совещании обсуждались вопросы подготовки оценочных докладов Арктического совета о состоянии окружающей среды и изменении климата в Арктике, рабочего плана на 2017−2019 годы и стратегии на будущее.

Обнинск впервые был выбран площадкой для проведения совещания такого уровня, которые проводятся на регулярной основе в странах Арктического региона. Эксперты НПО «Тайфун» на протяжении многих лет участвуют в подготовке оценочных докладов Арктического совета в части, касающейся мониторинга радиоактивного загрязнения и стойких органических загрязнителей в Арктике.

Напомним, научно-производственное объединение «Тайфун» — государственное учреждение, одно из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.