Екатеринбург, 3 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обвиняемый по делу о мошенничестве с квартирой пенсионерки Ольги Ледовской Сергей Чуваков приговорён к лишению свободы на пять лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Valery Latypov За решеткой

Судом установлено, что Ольга Ледовская обратилась за помощью к председателю городской думы Евгению Ройзману. Она попросила, чтобы её определили в дом ветеранов. Евгений Ройзман направил её к Олегу Кинёву, пообещав, что депутат городской думы окажет ей необходимую помощь с устройством в дом престарелых и с продажей квартиры. Вместо этого Олег Кинёв осуществил мошеннические действия с квартирой пожилой женщины, переписав жильё на своего помощника Сергея Чувакова. Позже Олег Кинёв, опасаясь, что факт мошенничества будет предан огласке, организовал убийство пенсионерки.

Отметим, что Сергей Чуваков пошёл на сделку со следствием, и рассмотрение его дела было выделено в отдельное производство. Он с первого дня отрицал свою причастность к убийству пожилой женщины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд над Сергеем Чуваковым стартовал 30 декабря 2015 года. Процесс стартовал повторно. Первый суд над помощником бывшего депутата городской думы Екатеринбурга начался в июле 2015 года, и закончился тем, что судья аннулировал досудебное соглашение. Судья указал на расхождения в показаниях подсудимого и потому счёл условия сделки невыполненными. В итоге дело было возвращено в прокуратуру.

Напомним, что ранее были осуждены заказчик убийства Ольги Ледовской бывший депутат городской думы Олег Кинёв, а за убийство и соучастие Алексей Худоногов и Андрей Гусев. Экс-депутат и бывший соратник председателя городской думы Евгения Ройзмана был приговорён к 16 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Алексей Худоногов и Андрей Гусев приговорены к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Также суд взыскал в пользу потерпевшей внучки Ольги Ледовской с Олега Кинева 300 тысяч рублей, а с Худоногова и Гусева — 250 и 50 тысяч рублей соответственно.