Москва, 3 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной обсуждению предложения Кудрина «снять геополитическое напряжение» России с Западом, заявил, что Россия должна отказаться от либеральной экономической политики и создать государство как действительно мощный локомотив экономических программ.

Клод Моне. Локомотив (поезд в снегу). 1875

По его мнению, речь не идет о том, чтобы совершенно отгородиться от мира — выкинуть «айфон» и ни с кем не взаимодействовать. «Вопрос заключается в том, чтобы буквально сделать всё, что делали те, кто начинал эти модернизации, кто их осуществлял», — сказал политолог.

«Мощные государственные программы, жесточайшие меры за то, чтобы воровать, целевые программы, при которых ясно, что государство их проводит. Самое главное — мощное, с бюджетом большим, государство как лидер, которое ведёт вперед вот эти буржуазные программы», — считает Кургинян.

После этого придут иностранцы с инвестициями. «Вот как только мы сделаем это, и будут инвестиции», — заключил лидер движения «Суть времени».

«Главный вопрос заключается в том, чтобы уйти от либеральной экономической политики. Уйти от неё. Создать кейсианскую, действительно мощную модель, создать государство как действительно мощный локомотив экономических программ. К этому государству мощным локомотивом пристегнуть свой бизнес, и он пойдет», — пояснил Кургинян.

Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.

Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».

По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста». Президент РФ ответил Кудрину, что Россия суверенитетом не торгует.