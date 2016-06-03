Ташкент, 3 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. За годы независимости с внедрением новых экономических отношений в Узбекистане налажено производство основных пищевых товаров, говорится в постановлении президента Узбекистана Ислама Каримова.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

«Если в 1990 году потребности населения страны в продовольственных товарах, в первую очередь зерне, картофеле, мясе, молочной и кондитерской продукции, покрывались в основном за счет импорта, то в настоящее время 96% подобных товаров производятся в республике», — отметил Каримов.

По словам президента, за указанный период потребление мяса на душу населения увеличилось в 1,4 раза, молока и молочной продукции — в 1,5, картофеля — в 1,9, овощей — более чем 2,6 раза, фруктов — в 6,3 раза.

«В стране ускоренно развивается класс собственников — средний класс, который до обретения независимости в республике практически отсутствовал, сегодня становится прочной опорой нашего общества», — указал глава Узбекистана.

«Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом внутреннем продукте достигла 56,5%, в этой сфере трудятся 77,9% занятого населения», — отметил президент Узбекистана.