НАТО раскритиковало Трампа за высказывание об «устарелости» альянса
Сингапур, 3 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел осудил 3 июня высказывание возможного кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, который назвал Североатлантический альянс «устаревшим», добавив, что такие замечания «играют на руку нашим (блока) оппонентам», сообщает Reuters.
С таким заявлением военный выступил в Сингапуре, где он участвует в саммите «Диалог Шангри-Ла», посвященном вопросам региональной безопасности. В ходе саммита он отметил, что российский «президент (Владимир) Путин и некоторые другие будут очень довольны этому подходу», и «было бы большой ошибкой последовать этому подходу».
Днем ранее Дональд Трамп заявил, что Североатлантический союз устарел и обходится США слишком дорого. По его словам, НАТО было сформировано в другое время, когда основной угрозой был Советский Союз. Для нынешней борьбы с терроризмом он не приспособлен.
Павел заметил, что хотя сформированный в 1949 году альянс и не идеален, у него громадный потенциал, а такие заявления пускай и «необязательно вредны», но все-таки и «не полезны».