Сингапур, 3 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел осудил 3 июня высказывание возможного кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, который назвал Североатлантический альянс «устаревшим», добавив, что такие замечания «играют на руку нашим (блока) оппонентам», сообщает Reuters.

Jamelle Bouie Дональд Трамп

С таким заявлением военный выступил в Сингапуре, где он участвует в саммите «Диалог Шангри-Ла», посвященном вопросам региональной безопасности. В ходе саммита он отметил, что российский «президент (Владимир) Путин и некоторые другие будут очень довольны этому подходу», и «было бы большой ошибкой последовать этому подходу».

Днем ранее Дональд Трамп заявил, что Североатлантический союз устарел и обходится США слишком дорого. По его словам, НАТО было сформировано в другое время, когда основной угрозой был Советский Союз. Для нынешней борьбы с терроризмом он не приспособлен.

Павел заметил, что хотя сформированный в 1949 году альянс и не идеален, у него громадный потенциал, а такие заявления пускай и «необязательно вредны», но все-таки и «не полезны».