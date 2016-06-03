Москва, 3 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Составлен рейтинг реализации автомобилей с автоматической коробкой передач на российском авторынке, сообщает «АВТОСТАТ».

hyundai.ru Hyundai Solaris

Рейтинг составлен по итогам четырех месяцев 2016 года.

Лидером рейтинга стал Hyundai Solaris, чьи продажи за отчетный период составили 18,5 тыс. единиц, что на 4,5% меньше, чем год назад.

Второе место завоевал KIA Rio, реализация которого выросла на 27% до количества 13,1 тыс. автомобилей.

Третья строчка досталась кроссоверу Toyota RAV4, продажи которого достигли числа 10,3 тыс. экземпляров, что на 57% больше прошлогоднего показателя.

Первую пятерку замыкают Toyota Camry, потерявшая 18% прошлогодних продаж, и седан Volkswagen Polo, который нарастил свою реализацию за год на 74%.

В ТОП-10 российского рынка новых легковых автомобилей с автоматической КПП также вошли: Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser 200.

Отметим, что за четыре месяца 2016 года продажи легковых автомобилей с АКП в нашей стране сократились на 10%, их реализация на российском авторынке соответствует доле в 52%, что на 4% больше, чем год назад.