Москва, 3 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



skeeze Пожарник

Шесть человек, включая троих детей, спасены пожарными из горящей квартиры на востоке столицы, сообщает 3 июня пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

О том, что в жилом доме в районе Сокольники горит квартира, утром 3 июня в МЧС сообщил очевидец. Пожарно-спасательные подразделения ПЧ-12 оказались на месте происшествия спустя 5 минут, в 10:11. Как оказалось, в 16-этажном доме по адресу ул. Сокольнический Вал, д.38 на шестом этаже горела 2-комнатная квартира, огонь охватил мебель и вещи.

Спасатели вывели из жилища троих взрослых и троих детей. В 10:22 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.