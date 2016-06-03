Москва, 3 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной обсуждению предложения Кудрина «снять геополитическое напряжение» России с Западом, заявил, что отдача СССР Восточной Европы — это беспрецедентный в истории случай. По его словам, не было никакой национально-освободительной борьбы, например, в странах Прибалтики. «Дело все в том, что Россия-то на эти самые компромиссы, и с потерей, кстати, суверенитета, пятнадцать лет шла», — сказал Шахназаров.

SHAPE NATO Войска НАТО

Режиссер пояснил, что пятнадцать лет самолеты стратегической авиации РФ вообще не поднимались в воздух, «пока Путин не пришел». И в ответ на все уступки Россия получила базы НАТО в пяти минутах лёта — в тридцати секундах лета от Санкт-Петербурга.

Поэтому ему понятно реакция президента РФ Владимира Путина: перейдена некая красная черта. «Украина хотя формально не в НАТО, мы все понимаем, что в ней НАТО уже и логистику создаёт, и фактически оно уже присутствует. Это пятьсот километров от Москвы», — пояснил Шахназаров, добавив, что уже пора с той стороны идти на компромиссы.

«Вот поэтому, мне кажется, этот момент он очень важен для понимания всего этого разговора, и тогда вот доводы господина Гозмана кажутся весьма неубедительными», — заключил Шахназаров.

Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.

Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».

По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».