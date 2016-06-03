Магас, 3 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Ингушетии прошел экономический форум «Деловая Ингушетия-2016». В нем приняли участие более 100 крупных компаний из различных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа. По итогам форума было подписано 43 соглашения на общую сумму около девяти миллиардов рублей, — сообщили ИА REGNUM 3 июня в Минэкономразвития региона.

julienewcomb.wordpress.com Подписание документов

Предприятия Ингушетии выставили образцы своей продукции на площади перед домом культуры в Назрани. Были представлены такие направления, как строительство (техника, оборудование и материалы), сельское хозяйство и переработка, пищевое производство и продукты питания, технологии IT, связи и безопасности, туризм.

В ходе церемонии открытия форума, который проходит уже в третий раз, глава республики Юнус-Бек Евкуров отметил, что с каждым годом география участников форума расширяется. Представленные на выставке предприятия, по словам руководителя региона, играют ключевую роль в импортозамещении продукции, как в сельскохозяйственной сфере, так и в других секторах экономики. Само мероприятие должно способствовать интеграции производств не только регионов Северного Кавказа, но и других субъектов России, считает Евкуров.

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На выставке особый интерес вызвала продукция молочно-мясного комплекса сельского поселения Сагопши, завода по производству полимерных труб ЗАО «Техстрой», а также производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, которые уже с конца 2016 года будут производить в Ингушетии.

Напомним, в прошлом году на ежегодной выставке «Золотая осень-2015» в Москве Ингушетия представила пять проектов, в том числе по производству рыбы и мяса, выращиванию яблок. А на международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» республика презентовала 20 инвестпроектов на общую сумму 27 млрд рублей.