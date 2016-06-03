Краснодар, 3 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия сильных ливней, накрывших регион в последние двое суток. Тем временем, стихия пока не хочет покидать Кубань: 3 июня сильный ливень обрушился на Новороссийск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Айвазовский Иван Константинович. Ливень в Судаке.1897

В течение 50 минут, с 10:10 до 11:00, на город выпало 32 мм осадков (критическим объёмом считается 80 мм). В городе образовались лужи и шли потоки воды по улицам Сакко и Ванцетти, Энгельса, Московской, Мира, Элеваторной и Анапскому шоссе, на отдельных участках ливневые канализации не справлялись с нагрузкой. На углу улиц Видова и Свободы размыт асфальт, на ул. Осоавиахима потоком воды снесен забор. Сообщений о подтоплении жилых домов не поступало.

Вместе с тем, по информации начальника управления МБУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Новороссийска» Александра Толстого, чрезвычайной ситуации в городе нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный атмосферный фронт обрушился на Краснодарский край 1−2 июня. Паводки, вызванные сильными дождями, фиксировались в Краснодаре, Брюховецком и Кореновском районах.

По данным на середину дня 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, обстановка на территории Брюховецкого района стабилизировалась. В районах, пострадавших от ливней, ведется уборка мусора, расчистка дренажных путей. В Кореновске из-за сильных дождей утром 2 июня было подтоплено около 50 частных домов.

В столице края, на которую вечером 1 июня за два часа выпало более 82 мм осадков (это почти двухмесячная норма), были подтоплены более 90 частных домов и три многоквартирных дома. Как сообщили в администрации города, все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. По состоянию на 07:00 3 июня в полном объеме восстановлено электроснабжение по всем городским и пригородным территориям. Запитаны 146 трансформаторных подстанций, откачана вода из всех подтопленных частных домовладений. Городской общественный электротранспорт работает в обычном режиме

В настоящее время, по информации городской ЕДДС, в круглосуточном режиме продолжается работа по откачке воды на улице Московской на участке от переулка Гомельского до улицы им. Мусоргского. Для этого задействованы два стационарных насоса и две передвижные насосные станции. За минувшие сутки уровень воды в районе улицы Московской понизился более чем на полметра.

Между тем, сообщили в краевом МЧС, экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений на территории Краснодарского края продлено до 4 июня. По прогнозам Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 июня в столице Кубани возможны сильные ливни с грозой и градом, шквалистым усилением ветра порывами до 20 м/с.