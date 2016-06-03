Донецк, 3 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Донецке государственное предприятия ДНР «Почта Донбасса» начала предоставлять услуги перевозки грузов в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«С сегодняшнего дня мы вводим два новых вида услуг — доставку грузов из Российской Федерации, а также — курьерскую доставку», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба предприятия проинформировала, что 31 мая в Донецке после двухлетнего простоя для посетителей был открыт большой зал Главпочтамта. Такое решение руководство госпредприятия приняло в связи с увеличением спектра услуг.

В церемонии открытия приняли участие министр связи ДНР Виктор Яценко, дирекция Главпочтамта, сотрудники ГП «Почта Донбасса».

«Большой зал с начала боевых действий был закрыт, не работал два года. Зал рассчитан на обслуживание как физических, так и юридических лиц и позволит нам обслуживать большее количество клиентов», — сказал Яценко.

Напомним, ранее ГП «Почта Донбасса» предоставляло услуги только по доставке писем, посылок и бандеролей по территории ДНР, а также в ЛНР.