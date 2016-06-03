Ульяновск, 3 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Площадка с новыми контейнерными баками расположена по улице Карбышева между домами №1 и №3. Контейнеры сделаны таким образом, что в них предусмотрены отдельные секции для бумажного мусора, пластика и крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновской городской думы.

ugd.ru В контейнерах сделаны отдельные секции для бумажного мусора, пластика и крупногабаритных отходов

По словам депутата Юрия Мухина, на сегодняшний день полигоны и свалки для захоронения промышленных и твердых бытовых отходов представляют собой большую проблему. «Мы хотим приучить жителей не складировать мусор возле подъездов, а сортировать его, — прокомментировал он. — Главная цель раздельного сбора мусора — извлечение вторичного сырья из отходов и переработка в готовую продукцию. Сейчас у нас в городе рассматривается проект по строительству завода по переработке мусора, подрядные организации приезжают и забирают уже отсортированные отходы и передают их производителям».

В ближайшем будущем подобные площадки для раздельного сбора мусора будут появляться и в других районах города. Это делается в рамках регионального проекта «Пятилетка благоустройства», отмечают в гордуме.