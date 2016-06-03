Ярославль, 3 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Органы прокуратуры потребовали оборудовать парковочные места для инвалидов около универмага «Ярославль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Руководству универмага предъявлены претензии по поводу отсутствия парковочных мест для этой категории граждан. Согласно законодательству, для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов должно быть предусмотрено не менее 10% мест на каждой стоянке. Однако, на территории парковки около универмага на ул. Победы, таковых мест вообще не было.

В результате в адрес ООО «Универмаг «Ярославль» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Директору организации объявлено замечание.

Во исполнение требований прокуратуры универмаг выделил парковочные места для инвалидов и оборудовал их разметкой и специальными знаками.

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем универмага «Ярославль» является ярославский бизнесмен Евгений Мухин, чьё имя связано со скандальным строительством у храма Николы Мокрого и судебными тяжбами с градозащитниками и представителями общественности.