Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Экологическая стратегия Сочи должна способствовать развитию города и реализации его потенциала, направленного на оздоровление нации. Таков стал основной посыл конференции «Экологические проблемы Сочи и стратегия устойчивого развития агломерации города-курорта», собравшей на краснодарском курорте профессионалов из разных регионов страны. Как рассказал председатель комитета по санаторно-курортному делу, туризму и экологии Городского собрания Сочи Константин Гергишан, «цель настоящей конференции — определить вектор роста города Сочи, понять, как, развивая город, обеспечить его экологическую безопасность. Учитывая, что Сочи сегодня является основным курортом, остановить его рост невозможно».

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Свои ограничения на развитие Сочи накладывает своеобразное расположение курорта. Город, как остров, с одной стороны ограничен морем, с другой — соседствующей Абхазией, с третьей — Сочинским национальным парком. Однако и в таких сложных условиях найти баланс между развитием Сочи и экологией не только нужно, но и можно. «Любое развитие невозможно без слаженного взаимодействия нескольких составляющих — общества, включая природоохранные организации, бизнеса и власти. Во всем мире уже давно существуют математические модели, которые создают экологический каркас любого города. Они позволяют очень четко рассчитать создание парков, зеленых коридоров, водных зон, которые будут работать не просто для того, чтобы окружающая обстановка радовала глаз, но и обеспечивала здоровье наших граждан», — заявил член научного технического совета Эколого-технологической академии Александр Водяник.

Тема экологии в Сочи всегда являлась одной из самых острых. Так, многие специалисты считали, что олимпийское строительство нанесет непоправимый ущерб. Несмотря на то, что их прогнозы не оправдались, некоторые экологи

по-прежнему уверены, что необходимо остановить развитие курорта, законсервировав его, обеспечив природе сохранность от действий человека. Например, старший научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин высказал мнение о повышении смертности сочинцев в ближайшие годы из-за стремительного роста туриндустрии, однако научных обоснований этой теории не привел. «Природа должна существовать не отдельно от человека, а вместе с ним. Все эти страшилки экологов о «мести природы» мы помним еще со времен подготовки к Олимпиаде. Но ничто из них не сбылось. Более того, сегодня мы понимаем, что такие прогнозы делаются организациями, которые финансируются из-за рубежа, — считает сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Недавно Экологическая палата России предложила «импортозаместить» иностранные экологические фонды в лице WWF и «Гринпис». Тем временем, в Краснодарском крае разгорается дело местных «иноагентов». «Экологическую вахту по Северному Кавказу» обвиняют в незадекларированном финансировании из-за рубежа, которое позволило организации избежать присвоение статуса «иностранный агент». WWF, «Гринпис» и «ЭкоВахта» выступают против расширения курортов Сочи.

О будущем городов размышляют не только в Сочи. Как сообщил Александр Водяник, «сейчас несколько российских городов стали задумываться о создании экологических каркасов. Это Ростов, Краснодар, Волгоград, Екатеринбург, и, конечно же, Сочи». Решение создать своеобразный экологический каркас для Сочи поддерживают и местные специалисты. Например, профессионалы не раз предлагали деление городской агломерации по бассейнам рек. Однако пока подобные проекты остаются лишь в планах. А ведь такие решения могут определить экологическую политику города-курорта, которая будет не тормозить, а поддерживать его дальнейшее развития без ущерба для природы.