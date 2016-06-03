Псков, 3 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. На базе Центра спортивной подготовки Псковской области будет создана исполнительная дирекция Чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров, который пройдёт в Острове в 2017 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение принято сегодня, 3 июня, на заседании оргкомитета чемпионата под председательством заместителя министра спорта РФ Павла Колобкова.

Maks Portal Биатлонистка целится в мишень

Дирекция будет отвечать за реализацию плана подготовки к соревнованиям и координировать взаимодействие всех ответственных структур. Её персональный состав будут сформированы комитетом Псковской области по физической культуре и спорту в течение ближайших двух недель.

Колобков отметил, что проведение таких крупных соревнований — это задача всех органов исполнительной власти региона. «Уверен, что при должной координации мы проведем отличный Чемпионат мира и получим положительные оценки международной федерации биатлона. А самое главное — мы создадим условия для занятия зимними видами спорта на территории района и области», — подчеркнул замминистра.

Напомним, в феврале 2017 года на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе пройдет Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из 36 стран мира.