Москва, 3 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Большинство жителей России оценивают экологическую обстановку в своем городе или районе скорее плохо, чем хорошо. Если среди жителей села и малых городов каждый второй (56% и 44% соответственно) позитивно оценивает экологическую ситуацию, то среди москвичей — только каждый пятый (19%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

У двух третей опрошенных (66%) в целом по стране выражена тревога по поводу состояния окружающей среды в своем населенном пункте. Основная озабоченность населения касается загрязнения водоемов (52%) и загазованности воздуха (49%).

Москвичи чаще остальных жалуются на загазованный воздух, повышенный уровень шума и плохую питьевую воду, а молодые россияне и жители крупных городов обеспокоены отсутствием зеленых насаждений.

Ухудшение окружающей среды, прежде всего, проявляется в «ухудшении здоровья людей», «нарушении естественного порядка в природе», «растрачивании природных богатств».

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.