Москва, 3 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум.



David Dennis Китайская юань

Китайская сторона предоставит России кредит в 400 млрд рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Сумма будет выделена на 20 лет и не потребует суверенных гарантий РФ, сообщил журналистам первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в рамках Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520».

По словам Мишарина, коллеги из Поднебесной сегодня не требуют, как раньше, предоставления суверенных государственных гарантий. Все обязательства будут предоставлены в рамках концессионного соглашения со стороны концендента, которым выступает государство. Таким образом, китайская сторона становится обычным инвестором, работающим на российском рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полностью завершить строительство высокоскоростной железной дороги Москва-Казань планируется в 2020 году. ВСМ пройдет по территории семи регионов России, соединив Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань.

Москва-Казань станет первой в России высокоскоростной пассажирской магистралью, в перспективе ее маршрут может быть продлен до Екатеринбурга, а еще позже — до Пекина. Скорость составов, курсирующих по магистрали, будет достигать 400 км/ч.