Москва, 3 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Баварский автомобильный концерн BMW опубликовал рублевые цены на BMW 3 Series GT, сообщает «Колёса.ру».

bmw.ru BMW 3 Series GT

Список базового оборудования расширен, но прайс-лист обновленной модели не показывает повышения цен. BMW 320i Gran Turismo обойдется покупателю в 2,345 млн рублей, версии 320i xDrive и 320d xDrive будут стоить 2,44 млн рублей, ценик 330i xDrive равен 2,71 млн рублей. За топовую версию 340i xDrive придется выложить 2,999 млн рублей.

От своего предшественника обновленный BMW 3 Series Gran Turismo отличается дизайном бамперов и светодиодной оптикой и новой отделкой салона. Все версии новинки оснащены автоматической функцией запуска и остановки двигателя, системой рекуперации энергии торможения и переключателем режимов движения. У него имеются фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений, системы контроля курсовой устойчивости, автоматической просушки и компенсации снижения эффективности тормозов. Предусмотрены варианты оснащения колес 17-, 18‑ и 19-дюймовыми дисками.

Набор двигателей новинки включает бензиновые четырех‑ и шестицилиндровые агрегаты мощностью от 184 до 326 л.с. и четырехцилиндровый 190-сильный дизель.

По заявлениюбаварского производителя, уровень потребления топлива этими двигателями снижен на 4,5% — 13,8%.