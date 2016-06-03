Мурманск, 3 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Руководство АО «Мурманский морской рыбный порт» вынуждено идти на диверсификацию деятельности. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь АО ММРП Алексей Бакуменко, предприятие оказывает услуги по обслуживанию судов и перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и сыпучих грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.

b-port.com Мурманский рыбный порт

«Конечно, из-за активной работы отечественных рыбопромышленников на экспорт грузооборот рыбопродукции в Мурманске снижается, — отметил Бакуменко. — Меры по привлечению рыбаков на родной берег принимаются, например, ведутся переговоры с крупными рыбопромысловыми компаниями об увеличении их доли выгрузки в порту. Кроме того, сейчас руководство АО ММРП разрабатывает проект по превращению предприятия в ТОР — территорию опережающего развития. Благо, прецеденты в отечественной экономике есть: такая модель работы уже опробована в некоторых портах Дальнего Востока».

Как заявил представитель предприятия, за первые четыре месяца 2016 года в Мурманский морской рыбный порт было доставлено 96,4 тысяч тонн грузов, из них рыбопродукции — 53,1 тысячи тонн. «Ежемесячно к его причалам подходит около 100 судов, имеющих отношение к рыбной отрасли», — подчеркнул Бакуменко.

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот рыбного порта в Мурманске растёт, вопреки озвученным ранее прогнозам.