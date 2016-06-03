Ростов-на-Дону, 3 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержана преступная банда, состоящая из двух человек. Уроженцев Северного Кавказа подозревают в нескольких разбойных нападениях на автозаправки в Аксайском районе, в том числе райцентре. Об этом ИА REGNUM 3 июня сообщили в МВД России.

Заправочный пистолет

Преступления этническая банда совершила весной текущего года. Целью преступников были деньги в кассах АЗС. Автозаправки грабили, угрожая при этом оружием. Помимо этого, злоумышленники не раз нападали на индивидуальных предпринимателей, используя огнестрельное оружие.

По подозрению задержаны 32-летний уроженец Северного Кавказа, ранее судимый за аналогичное преступление, и его земляк — 24-летний мужчина, ранее не судимый. Оба подозреваемых арестованы. В ходе обыска по их месту жительства был найден автомат Калашникова и патроны к нему, а также несколько предметов и вещей, использованных в совершении преступлений.

По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, задержать предполагаемых преступников полиции удалось при силовой поддержке СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Детали процесса пока не разглашаются.