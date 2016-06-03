Нижний Новгород, 3 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области в январе — апреле 2016 года составили 29 162 рубля в месяц. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года это больше на 3,1%, сообщили в региональном управлении Росстата.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

При этом реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) за тот же период сократились на 3,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе — апреле 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизились на 3,2%.

По данным Росстата, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по Нижегородской области за I квартал 2016 года составила 8760 рублей, стоимость потребительской корзины — 8164 рубля.